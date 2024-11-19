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Песков заявил, что Россия делает все для создания новой системы безопасности в Европе

Песков: новая система европейской безопасности внесет вклад и в мировую безопасность

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Petrov Sergey/Global Look Press

Россия делает все для достижения своих целей и формирования новой системы европейской безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России», передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, новая система безопасности позволит внести вклад в глобальную систему безопасности и предсказуемости на международной арене.

7 ноября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что сейчас главная проблема в отношениях между Россией и европейскими странами — дефицит доверия. По словам главы РФ, к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно, и, в конце концов, создавать единую систему безопасности. Политик отметил, что о дефиците доверия в мировых лидерах напоминает обман западных государств с Минскими соглашениями, которые стоит переосмыслить.

Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

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