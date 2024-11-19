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Песков переадресовал вопрос о военных КНДР на территории России в Минобороны

Песков: вопрос о военных КНДР в России находится в компетенции Минобороны

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Maxim Shemetov/Reuters

Вопрос о нахождении северокорейских военных на территории России относится к компетенции министерства обороны. Об этом на встрече с главными редакторами индийских СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков ответил, что «мы стараемся не говорить о вопросах, напрямую связанных с военными».

Диалог проходил в Нью-Дели на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

24 октября президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о якобы наличии корейских военных в России. Он напомнил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, а «что и как мы будем делать — это наши дела».

Согласно договору, Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в документе нет никаких дополнительных приложений, он призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

Ранее в КНДР рассказали об указании Ким Чен Ына оказать помощь Вооруженным силам России.

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