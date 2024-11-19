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Bild узнал подробности из разговора Шольца и Путина

Bild: Шольц не говорил с Путиным о возможности поставок Украине Taurus

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность передачи Берлином Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что свое решение не поставлять ракеты Шольц отстаивает и на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии.

По данным газеты, германский канцлер уверен, что передача Taurus Украине грозит непредсказуемой эскалацией конфликта. Политик был чрезвычайно огорчен тем, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц ранее выдвинул ультиматум Москве и заявил, что, если он победит на выборах и станет новым канцлером ФРГ, Киев получит эти ракеты.

Своему окружению Шольц тогда сказал, что Германия, у которой нет ядерного оружия, не должна ставить подобные ультиматумы ядерной державе, узнали источники Bild.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Шольц назвал правильным решение провести разговор с Путиным, несмотря на критику европейских коллег.

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