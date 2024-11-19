Полковник заявил, что Украина давно применяет ATACMS для ударов по России

Дальнобойные ракеты ATACMS применялись ВСУ для ударов по российской территории задолго до разрешения США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что американские ракеты давно участвуют в боевых действиях, поскольку ВСУ используют их для ударов по Крыму, Донбассу, Запорожью и Херсону.

В то же время военный усомнился в правдивости данных о том, что Украина нанесла удар ракетой ATACMS по Брянской области. Матвийчук отметил, что если бы информация соответствовала действительности, то Минобороны России сообщило бы об этом.

Полковник в отставке предположил, что это «информационный шум для прощупывания возможностей применения такого оружия против наших территорий».

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Украина якобы впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России, объект, как утверждается, поражен в Брянской области. В генштабе Вооруженных сил Украины не подтвердили информацию о соответствующем ударе.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.