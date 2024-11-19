Путин раскрыл, благодаря чему Россия одержит победу

Благодаря народу России страна сможет выйти победителем из непростого для нее времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с главой государства подчеркнул, что его партия не сомневается в том, что Россия окажется победителем в контексте нынешнего «непростого времени», в том числе благодаря президенту и его работе.

«Благодаря народу России», - заявил Путин в рамках мероприятия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России» заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, так как украинские власти отрицают любую возможность мирных переговоров.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Ранее в Кремле раскрыли основу для мирного диалога по Украине.