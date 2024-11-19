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В ООН прокомментировали удар по автомобилю главреда курской газеты

УВКПЧ ООН собирает сведения об ударе по автомобилю главреда курской газеты

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает данные по инциденту с главным редактором «Народной газеты» Юлией Кузнецовой, чтобы определить, был ли удар по ее автомобилю преднамеренным. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

«Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам является нарушением международного гуманитарного права. В настоящее время у нас недостаточно информации об инциденте 17 ноября, чтобы определить, было ли нападение на журналиста преднамеренным», — сказал представитель управления.

Главное военное следственное управление Следственного комитета установило, что 17 ноября военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона, снаряженного взрывным устройством, совершили в курском селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты».

В результате атаки главред издания получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.

Ранее Захарова заявила, что атака на курскую журналистку говорит о преступной сущности Зеленского.

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