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Названы условия для новых изменений в ядерной доктрине России

Основы политики по ядерному оружию могут уточняться в зависимости от факторов

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Министерство обороны РФ

Основы российской государственной политики в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от разных факторов. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина от 19 ноября.

Новый документ утвержден в целях совершенствования политики в этой области.

В восьмом пункте указа говорится, что основы госполитики могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны страны.

В конце сентября Путин заявлял, что агрессия против Российской Федерации со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в российскую ядерную доктрину.

Также российский лидер предупреждал, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь шла о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах, пояснил он.

Ранее российский ученый осудил прежнюю ядерную доктрину РФ, назвав ее безрассудной.

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