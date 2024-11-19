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Президент Мексики подвергла критике существующий миропорядок

Шейнбаум: нынешний миропорядок утратил эффективность в поиске решений кризисов

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Daniel Becerril/Reuters

Существующий международный порядок утратил эффективность в поиске путей преодоления кризисов. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Она отметила, что ярким примером этого являются конфликты на Ближнем Востоке и Украине. По словам мексиканского лидера, необходимо «остановить экономику разрушения, которая не приводит ни к чему, кроме страданий».

Также она сказала, что «многосторонняя система и уважение к международному праву утратили силу, а в действиях международных институтов отсутствует глубокая реакция».

«Абсурдные войны должны прекратиться, для этого и существует политика», — добавила политик.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к переустройству миропорядка. По его словам, это происходит естественно.

11 октября глава российского государства отметил, что в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

Ранее Путин объяснил проблемы западного миропорядка.

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