Стало известно состояние госпитализированного после саммита G20 президента Парагвая

Президент Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный после участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро с болью в груди, чувствует себя хорошо. Об этом заявил вице-президент страны Педро Альяна на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Он чувствует себя хорошо и ждет результатов анализов», — отметил Альяна.

Вице-президент уточнил, что лично поговорил с Пеньей.

Портал Última Hora отмечал, что президент Парагвая ощутил боль в прекордиальной области, которая находится над сердцем. После проведения электрокардиограммы и обнаружения отклонений его отвезли в частную больницу Самаритано в Рио-де-Жанейро. Пенья останется под наблюдением врачей в течение следующих 24 часов.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» уже приняли итоговую декларацию. Они высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее в Вашингтоне объяснили, почему Байден отсутствовал на фотографии G20.