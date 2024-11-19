Песков рассказал о корректировках ядерной доктрины России

Коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину России, почти сформулированы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, корректировки в соответствующий документ пока не формализованы.

«Они уже практически сформулированы. По мере необходимости будут формализованы», — сказал представитель Кремля.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против РФ со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в российскую ядерную доктрину.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее российский ученый осудил прежнюю ядерную доктрину РФ, назвав ее безрассудной.