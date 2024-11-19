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Небензя напомнил о роли Джонсона в отказе Украины от мирных соглашений

Небензя в Совбезе ООН заявил о роли Джонсона в отказе Киева от мирных соглашений

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John Minchillo/AP

Исполнилось 950 дней с момента, когда бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил президента Украины Владимира Зеленского подписывать мирные соглашения с РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Небензя обратил внимание присутствующих на то, что те мирные соглашения с Россией остановили бы военные действия. По его словам, визит Джонсона в Киев весной 2022 года «имеет критическое значение» для понимания того, как внешние силы повлияли на эскалацию украинского конфликта.

В начале ноября сообщалось, что Джонсон вновь подвергся критике со стороны лидера североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханны. Она сказала, что решения экс-премьер-министра сделали Британию «посмешищем».

Джонсон известен как человек, который отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ весной 2022 года, вскоре после начала конфликта. Об этом в свое время рассказал глава украинской делегации на последних переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия. По его словам, тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Киева «очень плохая» переговорная позиция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьера Британии Джонсона отстранили от телеэфира за навязчивую рекламу его книги.

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