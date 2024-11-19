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Аргентина не будет мешать принятию итоговой декларации «Большой двадцатки»

Аргентина не станет препятствовать принятию итоговой декларации G20

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Natacha Pisarenko/AP

Аргентина, несмотря на несогласие с итоговой декларацией саммита G20, не будет препятствовать ее принятию. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы президента южноамериканского государства сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что президент Хавьер Милей во время выступления на саммите G20 четко обозначил, что не согласен с такими пунктами повестки, как продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая схема, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства это форма борьбы с голодом. Глава государства подчеркнул, что бороться с голодом и бедностью следует, убрав государство как посредника, необходимо дерегулировать экономику, тем самым освободив рынок и облегчив торговлю.

Пресс-служба указала, что, несмотря на несогласие с этими пунктами итоговой декларации, Аргентина не станет чинить препятствия ее принятию.

17 ноября сообщалось, что власти Аргентины пригрозили заблокировать совместное итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с вопросами налогообложения и гендерного равенства.

Ранее нобелевский лауреат предупредил Аргентину о катастрофе из-за политики Милея.

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