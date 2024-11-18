Борис Джонсон попытался развеять опасения французов по поводу Трампа

Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он способен урегулировать конфликт на Украине за сутки, являются лишь риторикой. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter выразил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

По мнению Джонсона, подобное развитие событий станет для Запада унижением и капитуляцией, а такой человек, как Дональд Трамп, не может начать свой новый мандат с этого.

«Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы, французы, боитесь», — сказал Джонсон.

Экс-премьер отметил, что Трампа следует оценивать по делам, а не словам. Он напомнил, что во время первого президентского срока Трамп вел более жесткую, чем демократы, политику по целому ряду международных проблем. В частности, именно Трамп санкционировал удары по Сирии в 2018 году, а также принял решение о поставках противотанковых ракет Javelin на Украину.

Сам Борис Джонсон известен как человек, который отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ весной 2022 года, вскоре после начала конфликта. Об этом в свое время рассказал глава украинской делегации на последних переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьер Британии раскритиковал телефонную беседу Шольца и Путина.