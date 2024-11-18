Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Борис Джонсон попытался развеять опасения французов по поводу Трампа

Джонсон назвал заявления Трампа об украинском конфликте риторикой

close
Hannah Mckay/Reuters

Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он способен урегулировать конфликт на Украине за сутки, являются лишь риторикой. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter выразил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

По мнению Джонсона, подобное развитие событий станет для Запада унижением и капитуляцией, а такой человек, как Дональд Трамп, не может начать свой новый мандат с этого.

«Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы, французы, боитесь», — сказал Джонсон.

Экс-премьер отметил, что Трампа следует оценивать по делам, а не словам. Он напомнил, что во время первого президентского срока Трамп вел более жесткую, чем демократы, политику по целому ряду международных проблем. В частности, именно Трамп санкционировал удары по Сирии в 2018 году, а также принял решение о поставках противотанковых ракет Javelin на Украину.

Сам Борис Джонсон известен как человек, который отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ весной 2022 года, вскоре после начала конфликта. Об этом в свое время рассказал глава украинской делегации на последних переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьер Британии раскритиковал телефонную беседу Шольца и Путина.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами