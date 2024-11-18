В Турции опровергли сообщения об идее Эрдогана заморозить конфликт на Украине

Источник РИА Новости в дипломатических кругах Анкары опроверг сообщения западных СМИ об инициативах президента Турции по заморозке конфликта на Украине.

В понедельник агентство Bloomberg писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке украинского конфликта. Оно предусматривает создание «демилитаризованной зоны» на востоке Донбасса, а также приостановку рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет.

По словам собеседника РИА Новости, материал Bloomberg «не отражает истину в части, касающейся Турции».

До этого сообщалось, что урегулирование российско-украинского конфликта будет приоритетом президента Турции на саммите G20, который проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о плане Эрдогана по Украине.