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В МИД России прокомментировали гибель главреда курской газеты при атаке ВСУ

Захарова: гибель курской журналистки говорит о преступной сущности Зеленского

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Телеграм-канал «WarGonzo»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расправа украинских военных над главным редактором курской «Народной газеты» Юлией Кузнецовой является очередным свидетельством патологически преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. Комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что украинские военные ведут настоящую охоту за журналистами, освещающими события на передовой. Она также обратила внимание на то, что в 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) не один раз наносили прицельные удары по представителям российских СМИ.

По словам Захаровой, череда расправ над российскими журналистами и покушений на их жизни является прямым следствием покрывательства этих преступлений западными кураторами Украины и их сознательного замалчивания профильными международными организациями и правозащитными структурами.

Представитель МИД России подчеркнула, что «все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание». По ее словам, российские ведомства сейчас устанавливают всех представителей украинских формирований, причастных к преступлению.

О гибели журналистки Кузнецовой стало известно 17 ноября. Главное военное следственное управление Следственного комитета установило, что 17 ноября военные ВСУ с помощью дрона, снаряженного взрывным устройством, совершили в курском селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты». В результате атаки главред издания получила травмы, несовместимые с жизнью, а ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.

Ранее два мирных жителя погибли при спасении односельчан от дронов ВСУ в Курской области.

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