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В Анкаре опровергли данные о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию

В Анкаре опровергли сообщения о перебазировании лидеров ХАМАС из Катара в Турцию

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре опроверг утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию.

По его словам, члены политбюро ХАМАС время от времени посещают Турцию.

В понедельник газета The Times of Israel сообщила, что высокопоставленные члены ХАМАС якобы перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС.

8 ноября США сообщили, что обратились к Катару с просьбой выдворить должностных лиц ХАМАС из Дохи, где с 2012 года находится офис группировки. Это произошло после того, как ХАМАС отклонил неоднократные предложения о сделке по заложникам.

Турция предлагает ХАМАС практичный вариант, учитывая, что там проживают семьи многих лидеров диаспоры группировки, при этом официально принимая высокопоставленных членов ХАМАС, Анкара рискует вызвать напряженность с администрацией президента США Джо Байдена, отмечает The Times of Israel.

Ранее ХАМАС отверг предложение посредников по перемирию.

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