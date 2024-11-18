Песков напомнил о четкой позиции Путина по ударам ракетами США вглубь РФ

Президент России Владимир Путин в сентябре четко сформулировал позицию по поводу возможных ударов дальнобойными ракетами американского производства вглубь российской территории. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь позиция нашего президента была предельно четко сформулирована в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там выступал на культурном форуме несколько месяцев назад», — сказал Песков.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее сенатор предрек удар «страшной силы» по Украине в случае применения ATACMS вглубь РФ.