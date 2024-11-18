«Вопрос стоит остро»: Дугин о разрешении США бить ракетами ATACMS вглубь РФ

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение действующего президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Он подчеркнул, что в связи с этим встает острый вопрос.

«По кому бить в ответ, если США ударят по Курской области, о чем они сегодня заявили? И не бить ли, упреждая? По сути, Байден объявил сегодня России войну», — сказал философ.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять КНДР, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако позднее издание удалило информацию об этом.

Ранее Трампа призвали вмешаться в ситуацию с разрешением ударов по России.