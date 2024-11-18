Ирландский журналист предрек ответ России на решение Байдена по ATACMS

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия обязательно ответит на решение президента США Джо Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь РФ. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление», — написал журналист.

Боуз при этом отметил, что это решение не окажет влияния на ход конфликта.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Оружие с дальностью применения до 300 км, вероятно, будет использовано украинскими войсками в Курской области.

Белый дом, Пентагон и действующий глава США отказались комментировать данные СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Позднее газета Le Figaro писала, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако 18 ноября издание удалило информацию об этом.

Ранее в Москве напомнили, чем чреваты для США и ЕС удары западными ракетами вглубь РФ.