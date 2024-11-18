Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист предрек ответ России на решение Байдена по ATACMS

Журналист Боуз: Россия ответит на решение Байдена по ракетам ATACMS

close
Craig Hudson/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия обязательно ответит на решение президента США Джо Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь РФ. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление», — написал журналист.

Боуз при этом отметил, что это решение не окажет влияния на ход конфликта.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Оружие с дальностью применения до 300 км, вероятно, будет использовано украинскими войсками в Курской области.

Белый дом, Пентагон и действующий глава США отказались комментировать данные СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Позднее газета Le Figaro писала, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако 18 ноября издание удалило информацию об этом.

Ранее в Москве напомнили, чем чреваты для США и ЕС удары западными ракетами вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами