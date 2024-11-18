Адвокат Гройсмана считает незаконным его объявление в розыск

Адвокат бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана, которому в России вменяют применение запрещенных методов ведения войны, считает незаконным его объявление в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В апреле СК предъявил обвинение Гройсману за проведение в Донбассе так называемой антитеррористической операции (АТО). По версии следствия, он поддержал решение о проведении в Донбассе АТО против мирного гражданского населения и принял участие в руководстве указанной операцией.

Затем политика объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Владимир Гройсман при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014 по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Эту должность он занимал до августа 2019 года. Гройсмана называли одним из ближайших соратников Петра Порошенко.

Ранее в Москве заочно арестовали бывшего участника «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).