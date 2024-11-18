В МИД КНР прокомментировали разрешение ударов вглубь России

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта на Украине отвечают интересам всех сторон. Так он прокомментировал на брифинге сообщения о решении властей ряда западных стран разрешить украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ, передает РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение», — сказал дипломат.

По словам Линь Цзяня, главным приоритетом в украинском конфликте является скорейшая деэскалация ситуации. Он подчеркнул, что Китай всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты Вооруженных сил Украины в Курской области. В материале отмечается, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее команда Трампа отказалась комментировать решение Байдена по ударам вглубь России.