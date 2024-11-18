Европейский дипломат предрек какофонию слухов на саммите G20 из-за победы Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20 и рискует превратить его в какофонию слухов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отметил неназванный дипломат одной западноевропейской страны, приход Трампа к власти может стать «какофоничной эхокамерой» различных политических блоков, полной слухов, где каждый будет слушать только самого себя.

Согласно материалу Politico, сам Трамп не приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако его невидимое присутствие будет «маячить на горизонте». Собеседник издания отметил, что влияние избранного президента США действительно заметно.

«В Ливане новые переговоры о прекращении огня, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц звонит [президенту РФ Владимиру] Путину. Словно случилось что-то мощное, и мы начинаем видеть ускоряющуюся взрывную волну по всему миру», — сказал дипломат.

С 18 по 19 ноября в Бразилии пройдет саммит «Группы двадцати». Делегацию России на этом мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В качестве председателя G20 Бразилия определила три ключевых направления: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее эксперт раскрыл стратегию Трампа в решении конфликта на Украине.