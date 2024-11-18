Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европейский дипломат предрек какофонию слухов на саммите G20 из-за победы Трампа

Politico: победа Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20

close
Adnan Abidi/Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20 и рискует превратить его в какофонию слухов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отметил неназванный дипломат одной западноевропейской страны, приход Трампа к власти может стать «какофоничной эхокамерой» различных политических блоков, полной слухов, где каждый будет слушать только самого себя.

Согласно материалу Politico, сам Трамп не приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако его невидимое присутствие будет «маячить на горизонте». Собеседник издания отметил, что влияние избранного президента США действительно заметно.

«В Ливане новые переговоры о прекращении огня, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц звонит [президенту РФ Владимиру] Путину. Словно случилось что-то мощное, и мы начинаем видеть ускоряющуюся взрывную волну по всему миру», — сказал дипломат.

С 18 по 19 ноября в Бразилии пройдет саммит «Группы двадцати». Делегацию России на этом мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В качестве председателя G20 Бразилия определила три ключевых направления: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее эксперт раскрыл стратегию Трампа в решении конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами