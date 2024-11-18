В Абхазии заявили о финансировании Западом ряда неправительственных организаций

Спецслужбы стран Запада на протяжении нескольких лет финансировали некоторых представителей ряда неправительственных организаций в Абхазии. Об этом заявил министр юстиции республики Анри Барциц, передает ТАСС.

По его словам, целью этого финансирования являлась дестабилизация ситуации в Абхазии, создание хаоса и негативного образа республики на международной арене.

Барциц добавил, что действия представителей абхазской оппозиции содержат признаки попытки захвата и удержания власти.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие заявляют, что не против отношений с Россией, но обеспокоены возможными злоупотреблениями со стороны российских олигархов. 15 ноября демонстранты захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Аслана Бжании. В ответ власти пообещали отозвать проект о ратификации соглашения.

Бжания охарактеризовал события как попытку переворота и отказался уйти в отставку. Вместо этого он объявил о проведении внеплановых выборов и предложил вице-президенту Бадре Гунбе исполнять обязанности главы государства до их организации. Оппозиция отклонила эту кандидатуру, считая Гунбе частью команды Бжании, и выдвинула кандидатов на пост президента: спикера парламента Лашу Ашубу или компромиссную фигуру, которая устроила бы обе стороны.

Ранее в Абхазии заявили о негативном влиянии протестов на отношения с Россией.