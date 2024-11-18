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В США заявили, что Украина может бить ракетами ATACMS не только по Курской области

WP: Украина может не ограничиться Курской областью при ударах по России ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Украина может не ограничиться ударами только по Курской области после разрешения Вашингтона наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Первоначальные усилия Украины (после разрешения бить вглубь России. – Прим. ред.) будут сосредоточены на Курской области и вокруг нее, хотя они могут быть расширены», — говорится в сообщении издания.

До этого американский портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS только по Курской области.

Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее стало известно, когда США проинформировали Киев о разрешении наносить удары вглубь Росси.

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