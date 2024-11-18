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Журналист объяснил решение Байдена позволить ВСУ бить вглубь территории России

Журналист Христофору: Байден на эмоциях разрешил Украине бить вглубь России

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ABACA/ABACA/Reuters

Президентом США Джо Байденом «управляют эмоции», это приводит к печальным последствиям. Так кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на решение США разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.

«Этим человеком и Белым домом управляют эмоции», — подчеркнул он.

Как отметил журналист, решение Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России стало печальным итогом «ужасного президентства». Байден, как напомнил Христофору, был переигран президентом России Владимиром Путиным, побежден Дональдом Трампом и отстранен бывшим президентом США Бараком Обамой. Поэтому, считает журналист, Байден сейчас «злой».

Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее стало известно, когда США проинформировали Киев о разрешении наносить удары вглубь России.

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