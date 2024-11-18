В Госдуме призвали немедленно отстранить Байдена от власти

Президента США Джо Байдена необходимо срочно отстранить от власти, иначе его решения могут привести мир к непоправимым последствиям. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Байден должен быть немедленно, в срочном порядке отстранен от власти», — подчеркнул он.

Кроме того, американского лидера нужно лишить возможности принимать какие-либо государственные решения до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, «иначе это приведет наш мир к непоправимым последствиям», считает Шеремет.

По его словам, Байден, чье правление ввергло мир в хаос, уже вошел в историю как самый бесчестный и коррумпированный президент США и, вероятно, «решил не останавливаться на достигнутом».

По мнению депутата, решение Байдена разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории России нацелено на Трампа, чтобы усложнить ему жизнь и сорвать планы по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В команде Трампа заявили, что избранный президент может пересмотреть решение действующего главы государства по разрешению Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

Ранее Маск указал на нюанс в решении США позволить Украине удары по России.