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Симоньян прокомментировала разрешение США на удары вглубь России

Симоньян: США зря разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян оценила публикации о разрешении Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала Симоньян.

Газета The New York Times ранее писала, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение на использование Украиной американских ракет дальнего действия для атак по территории России.

Источники из американской администрации предполагают, что первыми ударами вглубь России, скорее всего, станут атаки с применением ракет ATACMS. Также, по данным издания Le Figaro, Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по российским объектам, используя свои дальнобойные системы вооружений.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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