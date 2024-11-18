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Эмир Катара примет участие в саммите G20

Эмир Катара Аль Тани посетит Бразилию для участия в саммите G20

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в саммите G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы арабского государства.

В канцелярии уточнили, что шейх посетит Бразилию по приглашению ее президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Аль Тани примет участие в саммите в понедельник, 18 ноября. После мероприятия у него запланированы визиты в Коста-Рику и Колумбию.

Катар не состоит в G20, однако страна часто принимает участие в саммитах объединения в качестве гостя.

Накануне в Рио-де-Жанейро прибыл глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В рамках поездки министр примет участие в саммите G20. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что его выступления запланированы в понедельник.

Глава МИД возглавляет делегацию России на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее Шольц рассказал о недовольстве тем, что Зеленскому не прислали приглашение на саммит G20.

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