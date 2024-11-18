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Военный эксперт заявил, что Байден подставил Трампа разрешением бить ATACMS по РФ

Эксперт Степанов: Байден подставил Трампа, решив наносить удары вглубь России

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Reuters

Президент США Джо Байден подставил избранного главу государства Дональда Трампа, разрешив Украине применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Эксперт отметил, что сейчас в США идет внутренняя борьба. Трамп еще не вступил в должность президента, но уже обозначил основные векторы своей политики. Она отличается от планов действующей администрации Белого дома. По словам программного директора, после прихода к власти нового правительства прежние планы США будут завершены.

«Соответственно, те, кто на сегодняшний день все еще сохраняют остатки властных полномочий, выходят на открытую тропу войны как во внутреннем политическом контуре, так и в рамках глобальной повестки разжигания глобального конфликта на европейском ТВД (театре военных действий. — «Газета.Ru»)», — сказал Степанов.

Вечером 17 октября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по России. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил украинской армии в Курской области.

Ранее в команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России.

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