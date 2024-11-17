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Эксперт рассказал, изменит ли решение Байдена об ударах по России план Трампа о мире

Профессор Макаллистер: решение Байдена об ударах по РФ не изменит план Трампа

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Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Решение президента США Джо Байдена применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по российской территории не изменит планов Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в Штатах, урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил политолог, профессор Уильямс-колледжа Джеймс Макаллистер в беседе с ТАСС.

«Не думаю, что это повлияет на давнее решение Трампа положить конец конфликту путем переговоров», — подчеркнул он.

Решение Байдена о применении дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России профессор назвал «существенным шагом» и выразил надежду, что это «не повлечет за собой еще большую эскалацию». Макаллистер обратил внимание на то, что Байден находился под давлением Великобритании «и других европейских игроков», которые требовали разрешить удары по России американским оружием.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал быстро положить конец конфликту на Украине, однако во время предвыборной гонки он не разглашал конкретных действий. У политика есть советники, которые предложили ему несколько вариантов решения проблемы: одни лучше для России, другие — для Украины. Однако Трамп пока не раскрывает, какой стратегии будет придерживаться. В Кремле решили делать выводы только после оглашения конкретных предложений. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее в команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России.

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