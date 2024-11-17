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Ле Пен назвала последствия ее недопуска к выборам во Франции

Ле Пен не исключила делегитимизацию лидера Франции при ее недопуске к выборам

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен не исключила, что общество не будет доверять следующему президенту республики, если ее не допустят к выборам главы государства в 2027 году. Соответствующее заявление она сделала в интервью газете Journal du Dimanche.

По словам политика, речь идет о «неприемлемом политическом вмешательстве в демократический процесс».

«Некоторые считают, что будет проще действовать в обход меня, чем бороться со мной по существу. <...> Какое доверие было бы у избранного президента, если бы я не смогла баллотироваться?» — сказала Ле Пен.

Политик косвенно поставила под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году. По ее мнению, лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.

Ле Пен также считает, что действия прокураторы Парижа не являются независимыми, а решение по ее делу «ослабляет голос Франции» на международной арене, тогда «как страна претендует на то, чтобы давать уроки демократии остальному миру».

13 ноября парижская прокуратура потребовала приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей занимать выборные должности на аналогичный срок. Кроме того, политику грозит штраф в размере €300 тысяч.

Ранее была названа настоящая причина расследования против Ле Пен.

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