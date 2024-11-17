Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили процесс формирования новой администрации Трампа

Песков призвал не обольщаться относительно новой администрации Трампа

close
Alex Brandon/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обольщаться по поводу новой администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По его мнению, несмотря на бурный процесс, который сейчас происходит в Вашингтоне, структурно ситуация может не измениться.

«Процесс такой шумный, там появляются известные имена для США, в том числе и некоторые из них хорошо известные нам», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что новым кандидатам в государственный аппарат США не удастся избежать влияния системы.

«Потоки информации обеспечивает кто? Та самая государственная машина, которая особо не подвержена влиянию результатов выборов», – объяснил Песков.

Также Песков назвал абсурдными обвинения в адрес Трампа в том, что он является русским агентом.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Ранее Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами