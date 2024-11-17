В Кремле оценили процесс формирования новой администрации Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обольщаться по поводу новой администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По его мнению, несмотря на бурный процесс, который сейчас происходит в Вашингтоне, структурно ситуация может не измениться.

«Процесс такой шумный, там появляются известные имена для США, в том числе и некоторые из них хорошо известные нам», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что новым кандидатам в государственный аппарат США не удастся избежать влияния системы.

«Потоки информации обеспечивает кто? Та самая государственная машина, которая особо не подвержена влиянию результатов выборов», – объяснил Песков.

Также Песков назвал абсурдными обвинения в адрес Трампа в том, что он является русским агентом.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Ранее Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах.