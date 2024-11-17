Однополярного мира во главе с Соединенными Штатами больше не существует, Вашингтону нужно смириться с многополярностью. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье утверждается, что если США «продолжат цепляться за иллюзию своего всемогущества», то страна продолжит терять позиции.

The National Interest отмечает, что соперничество между Вашингтоном, Пекином и Москвой усиливается, поэтому Соединенные Штаты должны проанализировать причины вступления стран в БРИКС. В статье напоминается, что БРИКС принял ранее новых членов: Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. На недавнем саммите организации в Казани к объединению присоединились еще 13 государств.

В публикации подчеркивается, что Китай и Россия планируют сделать из БРИКС антизападное объединение, а Бразилия и Индия рассматривают БРИКС как средство демократизации международного порядка.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы.

Ранее президент ЮАР заявил о важности БРИКС для формирования многополярного мира.