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США призвали смириться с многополярностью мира

TNI: однополярного мира больше не существует, США нужно смириться с этим

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Mel Evans/AP

Однополярного мира во главе с Соединенными Штатами больше не существует, Вашингтону нужно смириться с многополярностью. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье утверждается, что если США «продолжат цепляться за иллюзию своего всемогущества», то страна продолжит терять позиции.

The National Interest отмечает, что соперничество между Вашингтоном, Пекином и Москвой усиливается, поэтому Соединенные Штаты должны проанализировать причины вступления стран в БРИКС. В статье напоминается, что БРИКС принял ранее новых членов: Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. На недавнем саммите организации в Казани к объединению присоединились еще 13 государств.

В публикации подчеркивается, что Китай и Россия планируют сделать из БРИКС антизападное объединение, а Бразилия и Индия рассматривают БРИКС как средство демократизации международного порядка.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы.

Ранее президент ЮАР заявил о важности БРИКС для формирования многополярного мира.

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