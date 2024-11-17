Япония и Украина подписали соглашение о защите секретной информации

Япония и Украина в субботу подписали правительственное соглашение об обмене секретной информацией в области безопасности. Об этом сообщил МИД Японии, передает агентство Kyodo.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, посетивший Киев с необъявленным визитом ранее в этот день, и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Настоящее соглашение определяет меры по защите в соответствии с внутренним законодательством стран секретной информации, предоставляемой друг другу правительствами Японии и Украины и нуждающейся в защите с точки зрения государственной безопасности стран-подписантов», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в результате подписания договора «предоставляемая правительствами двух стран секретная информация будет соответствующим образом защищена».

Подобные соглашения Япония подписала с США, НАТО, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей, Германией.

16 ноября глава японского МИД Такэси Ивая неожиданно прибыл на Украину. Kyodo допускает, что целью визита является демонстрация Украине поддержки со стороны Японии на фоне сообщений о том, что северокорейские военные якобы участвуют в боевых действиях на стороне России в СВО. Это первый визит Иваи в республику после его назначения на пост главы МИД Японии 1 октября.

Ранее премьер Украины раскрыл секретные пункты «плана победы» Зеленского.