Песков назвал Украину инструментом для нанесения стратегического поражения РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США используют Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения РФ. Своим мнением он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован на сайте «Вести. ru».

«В настоящий момент Украина для них [США] является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что под «объектом» он подразумевает Россию, которую США «пытаются сдерживать».

В начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал иллюзорными попытки западных стран нанести стратегическое поражение России. Глава РФ отметил, что сейчас Запад взял враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта на Украине. При этом планы западных государств по нанесению стратегического поражения России, по словам Путина, глубоко ошибочны.

Ранее политолог раскрыл причину, по которой Трамп хочет договориться с РФ.