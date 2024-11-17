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Медведев объяснил, для чего США инвестируют в конфликт на Украине

Медведев: США инвестируют в Украину ради прибыли и получения ресурсов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Соединенные Штаты активно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной для увеличения прибыли от экспорта нефти и СПГ в европейские страны на фоне дефицита ресурсов, вызванного санкциями в отношении России. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что уже рассказывал об интересе США к территориям Донбасса. Он пояснил, что на этой территории содержится «кратно больше» запасов минерального сырья, «что осталось на Украине».

«Поэтому сегодня президент США Джо Байден пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только деньги», — написал он.

11 ноября газета Financial Times сообщила, что избранного президента США Дональда Трампа в так называемом плане победы украинского лидера Владимира Зеленского заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.

Ранее в Турции предположили, что Трамп может лишить Киев поддержки из мести.

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