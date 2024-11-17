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Медведев считает, что США инвестируют в конфликт на Украине из-за ее ресурсов

Медведев: Зеленский хочет сохранить интерес США, предлагая природные ресурсы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

США инвестируют в российско-украинский конфликт из-за увеличения прибыли от торговли с Европой и ресурсов Донбасса, которые предложены Вашингтону украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По данным, которые приводит зампред СБ РФ, с июля 2023 года по июнь 2024-го объем поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд. Вдвое выросли поставки в Европу американской нефти, также заметный рост поставок сжиженного природного газа и удобрений.

Европе некуда деться в условиях дефицита сырья, который спровоцировали санкции против РФ, подчеркнул Медведев.

Кроме того, по его словам, Вашингтон получил «эксклюзивное «деловое» предложение» от Зеленского.

«Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на Украине», — написал он.

По его мнению, в связи с этим украинский президент пытается сохранить интерес американцев к конфликту, торгуя доступом к природным ресурсам.

Ранее Медведев заявил об осеннем обострении у лидеров ЕС после победы Трампа.

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