Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, что разговор российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем был преимущественно деловым.

По словам Пескова, разговор оказался детальным и весьма откровенным, потому что лидеры стран излагали позиции взаимно. Также он отметил, что общение шло через переводчика — Владимир Путин при идеальном знании немецкого предпочел говорить на родном языке.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал российского лидера к возобновлению диалога «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время Шольц предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее в офисе Зеленского обеспокоились последствиями звонка Шольца Путину.