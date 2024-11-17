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В США утверждают, что Европа задумалась о переговорах с Россией

WSJ: лидеры стран Европы задумались о мирных переговорах с Россией

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Александр Кряжев/РИА Новости

Лидеры стран Европы думают о мирных переговорах с Россией, которые должны завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, к этому Европу подтолкнули успехи российской армии и победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Многие европейские чиновники согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — говорится в статье.

По информации издания, в европейских странах беспокоятся о том, каким именно будет возможное соглашение о прекращении огня и на какие уступки России пойдет глава Белого дома, осознающий, что у Украины уже нет другого выхода.

The Wall Street Journal утверждает, что украинская сторона на самом деле больше готова к переговорам, чем это демонстрируется публично.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров.

Ранее посол ФРГ в России заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило.

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