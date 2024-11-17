На Украине резко отреагировали на слова Маска в адрес Зеленского

Граждане Украины не считают смешным заявление миллиардера и предпринимателя Илона Маска, в котором он высмеял Владимира Зеленского, заявив, что у «него потрясающее чувство юмора» после слов о том, что Киев нельзя усадить за стол переговоров. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

«Украинцам не смешно! Он нас всех держит в заложниках», — говорится в публикации.

Накануне Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора» после его слов о том, что Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

«Во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому радио».

В связи с этим польский портал Do Rzeczy писал, что Илон Маск «издевается» над украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее в России заявили, что Запад избавится от Зеленского при одном условии.