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Во Франции заявили, что Зеленский резко поменял мнение об украинском конфликте

Дюпон-Эньян: Зеленский поменял мнение о конфликте после избрания Трампа

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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский резко поменял свое мнение о конфликте Украины и России после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Такое мнение в социальной сети X выразил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он отметил, что украинский лидер хотел бы мира к 2025 году. Политик подчеркнул, что «потребовалась всего неделя после избрания Трампа».

«Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками Макроном и фон дер Ляйен, можно было остановить уже давно», — написал Дюпон-Эньян.

Накануне немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины, сообщила, что Украина стремится в краткие сроки провести встречу Зеленского с избранным лидером Соединенных Штатов, чтобы заручиться его поддержкой и привлечь на свою сторону.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Россией и Украиной не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».

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