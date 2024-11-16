Достичь мира на Украине можно поставками оружия, заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андрес Фог Расмуссен. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, большое количество вооружения, а также снятие ограничений на его использование помогут прекратить боевые действия.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир на невыгодных условиях, то в стране могут начаться массовые беспорядки.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не сразу уступит американской стороне, если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

7 ноября Расмуссен заявил, что Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать.

По его словам, Трамп мог бы разработать сильную мирную инициативу, которая помогла бы урегулировать российско-украинский конфликт. Экс-генсек добавил, что политик не станет навязывать Киеву соглашение, которое ему покажется «нечестным».

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США.