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Американский экономист раскритиковал призывы Запада к Армении не сотрудничать с РФ

Экономист Сакс раскритиковал призывы Запада к Армении не сотрудничать с РФ

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Shutterstock

Экономист Джеффри Сакс раскритиковал адресованные Армении призывы Запада не сотрудничать с Россией и Ираном. Об этом сообщил экономист Джеффри Сакс, выступивший в Ереване с лекцией, передает РИА Новости.

По его словам, Армении для прогресса в сфере технологий нужны разумные стратегии производства. Достичь этого можно при налаженном международном сотрудничестве.

«Армения достигнет успеха в этой трансформации, если разработает транспортные пути. Правильная идея коридора — быть частью экономической сети, имеющей региональную основу торговли Север-Юг, Запад-Восток», — заявил экономист.

По его словам, для развития нужно наладить сотрудничество с Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном. Он добавил, что позиция западных стран состоит в том, что они никогда не будут сотрудничать с Россией и Ираном. Представители Запада, по мнению Сакса, могут помочь лишь в том случае, если Армения останется в числе «хороших ребят». Он отметил, что такое мышление является неправильным. В качестве примера благоприятного развития он привел ситуацию между Ираном и Саудовской Аравией, где Китай стал посредником мира.

31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостанавливает участие во всех органах Организации коллективной безопасности (ОДКБ) и пока не собирается принимать другие решения.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Пашиняном.

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