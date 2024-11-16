Тайвань может начать сотрудничество с Литвой по БПЛА

Делегация лидеров тайваньских предприятий военно-промышленного комплекса обсудит с представителями Литвы сотрудничество в сфере технологий для дронов. Об этом пишет Bloomberg.

Представители более чем десяти тайваньских компаний-производителей беспилотников прибудут в Литву вместе с министром иностранных дел Тайваня Линь Цзя-луном. В числе прибывших в Литву бизнесменов представители Aerospace Industrial Development, Thunder Tiger, GEOSAT Aerospace & Technology и одного из подразделений Mitac Holdings. В комментарии для Bloomberg глава тайваньского производителя БПЛА Thunder Tiger Су Шен-Цзе отметил, что лазерные технологии Литвы могут быть использованы в системах борьбы с БПЛА.

До этого Тайвань заподозрили в тайных поставках систем ПВО на Украину. По информации журналистов, в общей сложности Тайвань мог предоставить украинским войскам 15 батарей Hawk. Каждая из них состояла из шести пусковых установок с тремя ракетами и соответствующими радарами.

Ранее власти Китая заявили, что запрет поставок чипов из Тайваня нацелен на эскалацию в Тайваньском проливе.