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Во Франции оценили заявления Зеленского после разговора Путина с Шольцем

Политик Филиппо: Зеленский взорвался от злости после звонка Шольца Путину

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Depositphotos

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявления украинского лидера Владимира Зеленского после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий пост Филиппо опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

»Зеленский взорвался от злости после телефонного звонка Олафа Шольца Владимиру Путину… Он осудил «попытку умиротворения»! Он отказывается от мира!» — заявил он.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

При этом в канцелярии Шольца заявили, что он не питал иллюзий о результатах разговора с Путиным. Сообщалось, что главной задачей разговора было донесение позиции федерального канцлера, согласно которой «будущее Украины зависит не только от [президента США Дональда] Трампа».

Ранее в Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение.

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