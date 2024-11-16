Из-за протестов правительство Абхазии переведено на усиленный режим работы

В связи с протестами в стране правительство Абхазии будет переведено на усиленный режим работы. Соответствующие указания на заседании кабмина дал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе правительства, на заседании «обсуждались пути стабилизации ситуации, сложившейся в результате событий 15 ноября». В итоге глава государства «дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы».

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие освободят здание парламента. В дальнейшем он готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. В его отсутствие Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Ранее главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии.