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В Совфеде заявили, что Москва не поддерживает госпереворот в Абхазии

Сенатор Косачев заявил, что РФ не поддерживает госпереворот в Абхазии

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Илья Питалев/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что РФ не поддерживает госпереворот в Абхазии и всецело поддерживает конституционные начала на фоне волнений в этой республике. Его слова приводит ТАСС.

«Мы внимательнейшим образом следим за этими событиями, потому что Абхазия для нас близкая дружественная соседняя страна», — отметил Косачев.

При этом он отметил допустимость любых споров и дискуссий между властью и оппозицией по отношению к отдельно взятым законодательным актам, в том числе по ратификации соглашения с Россией.

«Но они не должны перерастать в силовой сценарий, они не должны переноситься на улицу и тем более они не должны предусматривать никаких неконституционных путей выяснения отношений и разрешения противоречий», — подчеркнул сенатор.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия заявил, что народ Абхазии протестует не против России, а против олигархов, которые «хотят сделать из республики анклав по отмыванию денег».

Ранее кавказовед предрек Абхазии экономическое забвение.

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