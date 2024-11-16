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В Совфеде оценили новый план Зеленского

Косачев: новый план Зеленского призван сгладить провал от предыдущего

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Новый план президента Украины Владимира Зеленского призван сгладить провал от «плана победы», который не нашел поддержки в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, отсутствие реакции на предыдущий «план победы» стало холодным душем для Зеленского. Его никто не поддержал из-за того, что в предложении содержалась «песня» про необходимость максимальной поддержки украинской стороны — военной, финансовой и политической.

Косачев добавил, что президент Украины продолжает обещать западным партнерам «победный конец», который удаляется все дальше и становится абсолютно нереалистичным.

14 ноября Зеленский заявил, что собирается на следующей неделе представить новый «план действий» для страны.

Президент Украины добавил, что новый план состоит из пунктов, посвященных безопасности, энергетике и вооружениям. В частности, инициатива касается производства оружия на Украине и сотрудничества с партнерами.

Президент Украины отметил, что одним из пунктов плана станет «культурный суверенитет». По его словам, он предполагает «производство украинского контента».

Ранее Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.

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