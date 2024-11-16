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В Грузии завели уголовное дело после того, как главу ЦИК облили жидкостью

МВД Грузии завело уголовное дело о нападении на председателя ЦИК Каландаришвили

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Георгия Каландаришвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что в ходе заседания по принятию итогового протокола выборов в парламент председателя ЦИК облили неизвестной жидкостью черного цвета. Это сделал представитель политического объединения «Единство — национальное движение» Давид Киртадзе.

«МВД на основании обращения ЦИК начало расследование по ст. 118, что означает умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью. <...> В ходе расследования будут приняты все необходимые меры», — говорится в публикации.

16 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии приняла итоговый протокол выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. По итогам голосования, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Ее члены получили в законодательном органе 89 мест из 150.

Ряд оппозиционных политических объединений в республике не приняли результаты выборов. Более того, представители «Коалиции за перемены» отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

При этом заседание в ЦИК состоялось на фоне акции протеста, которая прошла у здания государственного органа. На демонстрацию пришли представители оппозиции и активисты, но сотрудники правоохранительных органов не позволили им близко подойти к строению.

Ранее в грузинском правительстве призвали проверить выборы в Молдавии.

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