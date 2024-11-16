Депутат Рады заявил, что Зеленского сделают крайним

Президента Украины Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта и выставят крайним. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

«На него покажут пальцем за решения «ставки», которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания?» — отмечается в публикации.

По мнению депутата, те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне. Дубинский подчеркнул, что всю вину «свалят на незадачливого комика», а Украину в результате «поделят русские с американцами».

Накануне Зеленский заявил, что Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Он опроверг данные о том, что на Украине мобилизовано полмиллиона человек после принятия закона о мобилизации. В этой связи он отметил, что пополнение бригад ВСУ идет медленно.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.